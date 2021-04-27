В Уфе стартовал форум «Территория роста – Смарт-тау 5.0»

Порядка 200
талантливых школьников со всей республики, пройдя жесткий отбор, стали участниками
пятого молодёжного форума «Территория роста». Торжественная церемония открытия
прошла накануне вечером в Центре спортивной подготовки Башкортостана.
В этом году
два крупных молодежных форума проходят под общим брендом «Инсайт успеха», и посвящены
Году науки и технологий, а также 60-летию первого полёта человека в космос.
Юбилейный форум «Смарт-тау» примет студентов и трудящуюся молодёжь от 18 до 30
лет, а площадка «Территория роста» – школьников от 14 до 17 лет.
Изменения происходят каждый день. Чтобы
на эти изменения успевать реагировать, чтобы эти изменения самому создавать,
нужно, чтобы это были современные и думающие люди. Вот сегодня здесь такие
собрались. 20 человек на место, огромный конкурс.Александр Сидякин, руководитель администрации Главы Республики Башкортостан
Я хочу таким же школьникам, как я, помочь
реализовать себя, помочь стать настоящим человеком, помочь стать активной
личностью. Я хочу стать куратором, таким же, которые сейчас присутствуют на этом
форуме.Ангелина Моисеева, ученица 9 класса СОШ №1 г. Межгорье
Участников
ожидают три дня насыщенной программы: мастер-классы, проектные сессии, кейсы и
консультации от экспертов Всероссийского конкурса молодёжных проектов,
кружкового движения России и региональных консультантов в сфере дискуссии,
нетворкинга, творческих и спортивных площадок. По итогам форума ребята представят
свои проекты на конкурсе и смогут получить грантовую поддержку, а школьники
решат кейс-задачи и отправятся реализовывать их в своих городах.
Ключевая задача – чтобы эти ребята
нашли для себя путь в будущем. Нашли тот путь, который также помог бы
республике развиваться. И всей нашей стране.Алексей Федосеев, эксперт форума /Москва/
Я считаю, что очень правильно
говорить о будущем с теми, кому предстоит в нем жить. И те возможности, которые
ребята хотели бы получить в республике для реализации своего потенциала, своих
талантов, очень важно, чтобы они оформили как заказ или как наказ, и
руководство республики смогло бы ответить на этот запрос достойно. И мы как
федеральные эксперты готовы этот диалог сопроводить. Наталья Кравченко, председатель комиссии Общественной палаты России по развитию довузовского образования