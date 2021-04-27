В Уфе стартовал форум «Территория роста – Смарт-тау 5.0»

Я считаю, что очень правильно говорить о будущем с теми, кому предстоит в нем жить. И те возможности, которые ребята хотели бы получить в республике для реализации своего потенциала, своих талантов, очень важно, чтобы они оформили как заказ или как наказ, и руководство республики смогло бы ответить на этот запрос достойно. И мы как федеральные эксперты готовы этот диалог сопроводить.

Наталья Кравченко, председатель комиссии Общественной палаты России по развитию довузовского образования