В Уфе стартовал форум «Территория роста – Смарт-тау 5.0»

Порядка 200 талантливых школьников со всей республики, пройдя жесткий отбор, стали участниками пятого молодёжного форума «Территория роста». Торжественная церемония открытия прошла накануне вечером в Центре спортивной подготовки Башкортостана.

В этом году два крупных молодежных форума проходят под общим брендом «Инсайт успеха», и посвящены Году науки и технологий, а также 60-летию первого полёта человека в космос. Юбилейный форум «Смарт-тау» примет студентов и трудящуюся молодёжь от 18 до 30 лет, а площадка «Территория роста» – школьников от 14 до 17 лет. 

Изменения происходят каждый день. Чтобы на эти изменения успевать реагировать, чтобы эти изменения самому создавать, нужно, чтобы это были современные и думающие люди. Вот сегодня здесь такие собрались. 20 человек на место, огромный конкурс.

Александр Сидякин, руководитель администрации Главы Республики Башкортостан

Я хочу таким же школьникам, как я, помочь реализовать себя, помочь стать настоящим человеком, помочь стать активной личностью. Я хочу стать куратором, таким же, которые сейчас присутствуют на этом форуме.

Ангелина Моисеева, ученица 9 класса СОШ №1 г. Межгорье

Участников ожидают три дня насыщенной программы: мастер-классы, проектные сессии, кейсы и консультации от экспертов Всероссийского конкурса молодёжных проектов, кружкового движения России и региональных консультантов в сфере дискуссии, нетворкинга, творческих и спортивных площадок. По итогам форума ребята представят свои проекты на конкурсе и смогут получить грантовую поддержку, а школьники решат кейс-задачи и отправятся реализовывать их в своих городах.

Фото №1 - В Уфе стартовал форум «Территория роста – Смарт-тау 5.0»

Ключевая задача – чтобы эти ребята нашли для себя путь в будущем. Нашли тот путь, который также помог бы республике развиваться. И всей нашей стране.

Алексей Федосеев, эксперт форума /Москва/

Я считаю, что очень правильно говорить о будущем с теми, кому предстоит в нем жить. И те возможности, которые ребята хотели бы получить в республике для реализации своего потенциала, своих талантов, очень важно, чтобы они оформили как заказ или как наказ, и руководство республики смогло бы ответить на этот запрос достойно. И мы как федеральные эксперты готовы этот диалог сопроводить.  

Наталья Кравченко, председатель комиссии Общественной палаты России по развитию довузовского образования
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