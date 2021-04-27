«Мы выработали стратегию»: как получить деньги на развитие бизнеса в Башкирии

Деньги на бизнес безвозмездно. Жительница Стерлитамака Гузель Шакирова во время пика пандемии уволилась с работы и открыла свое дело. Она обратилась в центр занятости, защитила бизнес-план и получила субсидию на свою мечту –открыла туристическое агентство.

Вместо цифр и подсчетов – красивые картинки с моря. Гузель Шакирова занимала руководящую должность в банке. Но давняя мечта – открыть свою турфирму – не давала ей покоя. В самый пик пандемии, летом прошлого года, она уволилась с работы и обратилась в центр занятости.

Мы выработали стратегию – самозанятость или индивидуальный предприниматель. Я подготовила бизнес-план, защитила его, средства были выделены на приобретение техники, мебели и на рекламную компанию. Гузель Шакирова, руководитель туристического агентства

Бизнес не только не закрылся. Через некоторое время Гузель потребовался сотрудник. Снова откликнулись специалисты центра занятости. Алина Хисаметдинова три года не могла найти работу. Девушка ведет соцсети, общается с клиентами, наконец, говорит, нашла дело по душе.

За эти годы, что я сидела дома, у меня много идей скопилось, мне очень интересно, я отвлекаюсь, от домашней суеты от болезни. Я все это забыла, у меня новая жизнь, я работаю. Алина Хисаметдинова, офис-менеджер туристического агентства

Возвращать деньги в центр занятости не нужно, субсидии выдаются безвозмездно. Но желательно иметь и свои накопления. Конечно, не всем комиссия одобряет амбициозные идеи – проект должен быть рентабельным.

Сумма помощи составляет 12-кратный максимальный размер пособия. На сегодняшний день это 145 тысяч. За помощью может обратить любой гражданин, зарегистрированный в центре занятости. Эльвира Афлятунова, начальник информационно-аналитического отдела юго-восточного межрайонного центра занятости населения