«Мы выработали стратегию»: как получить деньги на развитие бизнеса в Башкирии

Деньги на бизнес безвозмездно. Жительница Стерлитамака Гузель Шакирова во время пика пандемии уволилась с работы и открыла свое дело. Она обратилась в центр занятости, защитила бизнес-план и получила субсидию на свою мечту –открыла туристическое агентство.

Вместо цифр и подсчетов – красивые картинки с моря. Гузель Шакирова занимала руководящую должность в банке. Но  давняя мечта – открыть свою турфирму – не давала ей покоя. В самый пик пандемии, летом прошлого года, она уволилась с работы и обратилась в центр занятости.

Мы выработали стратегию – самозанятость или индивидуальный предприниматель. Я подготовила бизнес-план, защитила его, средства были выделены на приобретение техники, мебели и на рекламную компанию.

Гузель Шакирова, руководитель туристического агентства
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Бизнес не только не закрылся. Через некоторое время Гузель потребовался сотрудник. Снова откликнулись специалисты центра занятости. Алина Хисаметдинова три года не могла найти работу. Девушка ведет соцсети, общается с клиентами, наконец, говорит, нашла дело по душе.

За эти годы, что я сидела дома, у меня много идей скопилось, мне очень интересно, я отвлекаюсь, от домашней суеты от болезни. Я все это забыла, у меня новая жизнь, я работаю.

Алина Хисаметдинова, офис-менеджер туристического агентства

Возвращать деньги в центр занятости не нужно, субсидии выдаются безвозмездно. Но желательно иметь и свои накопления. Конечно, не всем комиссия одобряет амбициозные идеи – проект должен быть рентабельным.

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Сумма помощи составляет 12-кратный максимальный размер пособия. На сегодняшний день это 145 тысяч. За помощью может обратить любой гражданин, зарегистрированный в центре занятости.

Эльвира Афлятунова, начальник информационно-аналитического отдела юго-восточного межрайонного центра занятости населения

В прошлом году помощь по этой программе была оказана более 500 жителям республики. При грамотном использовании эти средства помогают не просто избавиться от статуса безработного, а стать владельцем собственного  бизнеса.

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