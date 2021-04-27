«Мы выработали стратегию»: как получить деньги на развитие бизнеса в Башкирии

Деньги на бизнес безвозмездно. Жительница Стерлитамака Гузель Шакирова во время пика пандемии уволилась с работы и открыла свое дело. Она обратилась в центр занятости, защитила бизнес-план и получила субсидию на свою мечту –открыла туристическое агентство.
Вместо цифр и подсчетов – красивые картинки с моря. Гузель Шакирова занимала руководящую должность в банке. Но давняя мечта – открыть свою турфирму – не давала ей покоя. В самый пик пандемии, летом прошлого года, она уволилась с работы и обратилась в центр занятости.
Бизнес не только не закрылся. Через некоторое время Гузель потребовался сотрудник. Снова откликнулись специалисты центра занятости. Алина Хисаметдинова три года не могла найти работу. Девушка ведет соцсети, общается с клиентами, наконец, говорит, нашла дело по душе.
Возвращать деньги в центр занятости не нужно, субсидии выдаются безвозмездно. Но желательно иметь и свои накопления. Конечно, не всем комиссия одобряет амбициозные идеи – проект должен быть рентабельным.
В прошлом году помощь по этой программе была оказана более 500 жителям республики. При грамотном использовании эти средства помогают не просто избавиться от статуса безработного, а стать владельцем собственного бизнеса.