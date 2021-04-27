В Башкирии количество зараженных COVID-19 превысило 35 тысяч человек

В Башкирии число заболевших коронавирусом перевалило за новую отметку. Согласно данным оперативного штаба, в республике, по состоянию на 27 апреля, лабораторно подтвержден 35 081 факт заражения COVID-19. За сутки этот показатель вырос на 98 случаев.

Увеличились и другие показатели. Так, за сутки выросло число смертей. За все время пандемии жертвами вируса стали 439 человек (+1 за день). В то же время 32 651 пациенту удалось побороть болезнь.