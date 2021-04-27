В Уфе собаке Даше восстановят зрение после того, как живодер выколол ей глаза

Шокирующий случай живодёрства, произошедший в Уфе, поразил всех жителей республики. Незнакомец жестоко избил, а затем выколол глаза собаке Даше.

Животное стала жертвой невероятной человеческой жестокости в минувшие выходные. Акт насилия запечатлела камера наружного видеонаблюдения. На кадрах видно, как взрослый уфимец сначала избивает на протяжении нескольких минут несчастную собаку, а затем и вовсе решается выколоть ей глаза.

Сейчас Даша ходит вместе с хозяйкой Алиной по ветеринарным клиникам. Врачи дали надежду девушки, что ее питомица все-таки сможет видеть, правда, стопроцентно восстановить зрение собаки все равно не удастся.

Несмотря на весь ужас, который пришлось пережить Даше, она не перестала улыбаться своей хозяйке. Алина рассказывает подписчикам, которые следят теперь за жизнью собаки в социальных сетях, о том, что животное начало гулять на паводке и есть. Сама Алина намерена довести дело до суда и наказать виновного по всей строгости закона.

Хозяйка животного подала заявление в полицию. В правоохранительные органы переданы все улики, в том числе палка, которой мужчина избивал собаку. Вместе с полицией очевидцев ищут и волонтёры. При этом самосудом горожан просят не заниматься.