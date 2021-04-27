В Башкирии врача-нейрохирурга обвинили во взяточничестве

Как сообщает пресс-служба СК РФ по РБ, в апреле 2020 года медик связался с представителями компании, предоставляющей медицинские изделия, и предложил за взятку в 1,25 млн рублей приобрести товар, при этом зная, что он не соответствует техническому заданию по договору поставки. При этом по документам больница должна была получить медицинские изделия на сумму более 2 млн рублей.