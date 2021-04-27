В Башкирии 20-летняя мама заморила голодом маленькую дочку

Жуткая история произошла в Салавате в одной небольшой семье. 20-летняя местная жительница не справилась с родительскими обязанностями и подвергла свою 2-летнюю дочку большой опасности.

Как сообщает пресс-служба МВД по РБ, несколько лет назад юная 17-летняя девушка жила с мамой и училась в школе. Она часто гуляла, проводила время с мальчиками и друзьями. В один из дней девушка узнала, что беременна. На свет появилась милая малышка, которая, однако, не вызвала в своей маме никаких чувств.

Юная мамочка продолжила развлекаться с друзьями, часто уходила из дома, а воспитанием малышки начала заниматься бабушка, которая тоже в какой-то момент устала от ребёнка и занялась своей личной жизнью. Малютка стала часто оставаться одна. Так, в новогоднюю ночь девочка осталась в пустой квартире в одиночестве, ведь её мама отправилась развлекаться с ребятами, а вернулась только 2 января.

Дочку девушка запирала в дальней комнате, поэтому её плач не был слышен соседям. Однако в один из дней девочке всё-таки удалось подойти к входной двери – её крики услышали соседи, которые вызвали полицию. Перед ними предстала жуткая картина – малышка была в слезах, с полным подгузником, её губы пересохли из-за обезвоживания, вся квартира была в грязи, мусоре и человеческих экскрементах, в тарелках и кастрюлях были найдены остатки еды с плесенью. Увидев незнакомых взрослых, единственное, что сделала малышка — подняла с пола грязный пластиковый стаканчик, показывая, что хочет пить.

Девочку в срочном порядке доставили в больницу, где врачи диагностировали большое количество заболеваний: острый бронхит, истощение, обезвоживание, дефицит массы тела. Психологи также обнаружили у малышки задержку психического, интеллектуального и речевого развития, а также серьёзный психоэмоциональный стресс – девочка не могла спокойно засыпать в темноте одна и начинала биться головой о стены или пол.

К счастью, под присмотром врачей малышка начала поправляться. Однако ей предстоит ещё долгое лечение, а также пожизненная реабилитация.

Горе-мать лишили родительских прав, а сейчас она является фигуранткой уголовного дела. А малышку ждёт детский дом, ведь родной отец ещё раньше отказался от ребёнка.