В Башкирии футбол хотят включить в программу Спартакиады школьников

Большой футбол войдет в программу Спартакиады школьников республики. Об этом говорили накануне в Уфе. Совещание прошло в Управлении по физическому воспитанию и подготовке олимпийского резерва при Министерстве образования Башкортостана.

Приехали тренеры почти со всей республики. Сначала подвели итоги прошедших соревнований по мини-футболу в рамках 23-й Спартакиады школьников республики. Финальная часть прошла в Благовещенске. У юношей среди городов победила команда из Стерлитамака, среди районов – ребята из Караидельского района. У девушек среди районов лучшими стали калтасинцы, среди городов – коллектив из Октябрьского.

Делаем анализ, что у нас получилось и что не получилось, летом будем практиковать и обкатывать, а в сентябре уже примем новшества Спартакиады школьников. Марсель Юсупов, руководитель Управления по физическому воспитанию и подготовке олимпийского резерва Республики Башкортостан

Сейчас обсуждается вопрос расширения программы школьной Спартакиады в пользу футбола. Это один из этапов реализации соглашения о развитии футбола в республике. В феврале этого года документ подписали министр спорта страны Олег Матыцин, президент РФС Александр Дюков, Глава Башкортостана Радий Хабиров и председатель республиканской Федерации футбола Ринат Шайбеков. Цель соглашения – сделать самый массовый вид спорта еще более популярным и доступным.

К концу 2024 года в Башкортостане планируется построить футбольный манеж и стадион. Модернизировать шесть полноразмерных полей и пять мини-футбольных площадок в нескольких муниципалитетах. В республике запланировали открытие пяти новых отделений футбола, обучение новых тренеров и судей.