В Башкирии иностранец пытался подкупить сотрудника полиции

Полиция Кугарчинского района задержала 36-летнего уроженца Вьетнама. Иностранца подозревают во взяточничестве.
По сообщениям пресс-службы СК РФ по РБ, в сентябре 2020 года одного из владельцев небольшой торговой точки в селе Мраково поймали на нарушении. Предприниматель отправил к полицейскому своего сотрудника, который попытался подкупить сотрудника правоохранительных органов за 10 тысяч рублей и кофе.
К слову, полицейский сразу напомнил о незаконности данного предложения, но сотрудник магазина стоял на своём. Тогда полицейский сообщил о случившемся в дежурную часть отдела полиции.
В суде мужчина признал свою вину. Ему назначили штраф в десятикратном размере от суммы взятки.