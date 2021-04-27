В Башкирии иностранец пытался подкупить сотрудника полиции

По сообщениям пресс-службы СК РФ по РБ, в сентябре 2020 года одного из владельцев небольшой торговой точки в селе Мраково поймали на нарушении. Предприниматель отправил к полицейскому своего сотрудника, который попытался подкупить сотрудника правоохранительных органов за 10 тысяч рублей и кофе.