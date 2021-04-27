В Башкирии стартовал конкурс среди юных музыкантов-народников

Каждый район Уфы ежегодно будет проводить свое брендовое мероприятие. Такое решение приняли члены исполкома конгресса башкир. В Уфе прошел конкурс среди детей, играющих на национальных музыкальных инструментах.

Участие приняли около десяти школ столицы республики. Победителей определили среди исполнителей на курае, кубызе, думбыре. На сцену помимо отдельных исполнителей вышли и фольклорные ансамбли. Организатором конкурса выступил исполком курултая башкир Ленинского района Уфы. Конкурс посвящен году истории башкир. Он стал первым брендовым мероприятием Ленинского района Уфы.

Курултай башкир принял решение, что каждый район будет проводить свои брендовые мероприятия. Мы получили заявки от более 100 участников, сейчас конкурс начинается. Думали, что только дети из Уфы будут принимать участие, но получили заявки из Иглинского района и Шамонино.

Ахият Гаитбаев, директор детской школы искусств им. А. Искужина, заслуженный работник культуры Республики Башкортостан
Пенальти
Уфимская волна