В Башкирии стартовал конкурс среди юных музыкантов-народников

Курултай башкир принял решение, что каждый район будет проводить свои брендовые мероприятия. Мы получили заявки от более 100 участников, сейчас конкурс начинается. Думали, что только дети из Уфы будут принимать участие, но получили заявки из Иглинского района и Шамонино.

Ахият Гаитбаев, директор детской школы искусств им. А. Искужина, заслуженный работник культуры Республики Башкортостан