В Башкирии стартовал конкурс среди юных музыкантов-народников

Каждый район Уфы ежегодно будет проводить свое брендовое мероприятие. Такое решение приняли члены исполкома конгресса башкир. В Уфе прошел конкурс среди детей, играющих на национальных музыкальных инструментах.
Участие приняли около десяти школ столицы республики. Победителей определили среди исполнителей на курае, кубызе, думбыре. На сцену помимо отдельных исполнителей вышли и фольклорные ансамбли. Организатором конкурса выступил исполком курултая башкир Ленинского района Уфы. Конкурс посвящен году истории башкир. Он стал первым брендовым мероприятием Ленинского района Уфы.