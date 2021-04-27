Минздрав Башкирии рассказал, как будут работать медучреждения в майские выходные

Майские праздники внесли свои коррективы в работы медучреждений Башкирии. Региональное ведомство сообщило, как будут принимать пациентов больницы с 1 по 10 мая.

Фото №1 - Минздрав Башкирии рассказал, как будут работать медучреждения в майские выходные

Многих жителей республики интересует, будут ли работать медучреждения 4-7 мая, когда все будут отдыхать. В Минздраве заявили, что объявленные президентом Путиным нерабочими днями названные даты не коснутся врачей. Они будут работать в обычном режиме эти четыре дня.

А вот предпраздничный день, то есть 30 апреля, будет сокращенным. 

В остальные дни больницы будут работать по следующему графику:

  • 1 мая - с 08:00 до 17:00 часов, с приёмом вызовов (в том числе неотложных) до 16:00;
  • 2 мая - с 08:00 до 16:00 часов вакцинация взрослого населения против Covid-19;
  • 3 мая - по графику субботы - с 08:00 до 17:00 часов, с приёмом вызовов (в том числе неотложных) до 16:00;
  • 8 мая - по графику субботы - с 08:00 до 17:00 часов, с приёмом вызовов (в том числе неотложных) до 16:00;
  • 9 мая - с 08:00 до 16:00 вакцинация взрослого населения против Covid-19 ;
  • 10 мая - по графику субботы - с 08:00 до 17:00, с приёмом вызовов (в том числе неотложных) до 16:00;
  • 12 мая - рабочий день, сокращённый на 1 час;
  • 13 мая  - с 08:00 до 17:00, с приёмом вызовов (в том числе неотложных) до 16:00.

С 1 по 10 мая будет организована плановая госпитализация пациентов. Также в этот период жители республики смогут пройти иммунизацию от новой коронавирусной инфекции Covid-19.

Больницы, оказывающие помощь в стационарных условиях, будут работать в круглосуточном режиме. Бригады скорой помощи, травмпункты и дежурные службы медорганизаций будут работать в усиленном режиме.

Работу поездов здоровья организуют в соответствии с графиками работы по соответствующим маршрутам.

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