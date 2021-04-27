Глава Минсельхоза Башкирии ознакомился с работой предприятия по упаковке медовой продукции

Сегодня в Демском
районе прошел рабочий визит заместителя премьер-министра Республики
Башкортостан, министра сельского хозяйства Ильшата Фазрахманова. Он ознакомился
с работой одного из предприятий, получившего государственную поддержку.
Программа
выдачи грантов «Агростартап» неоднократно доказала свою эффективность. В
прошлом году такую государственную поддержку получили 64 сельхозпредприятия.
Одно из них в рамках рабочей поездки посетил заместитель премьер-министра
правительства Республики Башкортостан, министр сельского хозяйства Ильшат
Фазрахманов.
Мы сегодня видим, что неплохой, я бы
даже сказал, эффективный проект – это по упаковке и формированию медовой
продукции. В целом, это также дополнительно чаи, напитки. Как раз эта программа
сработала. Мы видим, что данный бизнес развивается. Мы очень надеемся, что
следующими этапами уже будет более шире, больше продукции производить.Ильшат Фазрахманов, заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан - министр сельского хозяйства
Самое
главное для участия в программе «Агростартапа» – творческая инициатива и
хороший бизнес-план, а также готовность решать возникающие проблемы.
В плане помощи, конечно, неоценимую
услугу они нам сделали, помогли подготовить бизнес-план. Но уже критерии
бизнес-плана мы уже сами рассчитывали. Сложности были в подборе оборудования. Т.е.,
мы старались подойти к этому вопросу обоснованно, чтобы оборудование было
качественное, и чтобы мы могли его использовать надолго. Здесь, конечно, надо о
себе заявлять, проводить какие-то маркетинговые исследования, вкладываться в
рекламу. Но мы уже сейчас видим, что выбрали правильное направление своей
деятельности.Азат Юсупов, глава крестьянско-фермерского хозяйства
Важно не
только работать с направлениями деятельности, но и четко представлять возможные
перспективы.
В этом году также у нас 600 миллионов
выделено на агростартапы, на семейные фирмы, поэтому эти гранты пойдут на новые
производства, на создание новых производств. Я надеюсь, что в этом году мы
получим новые успешные субъекты экономики.Ильшат Фазрахманов, вице-премьер – министр сельского хозяйства Республики Башкортостан
А это
значит, что будут новые рабочие места, интересные проекты и дальнейшее развитие
нашего региона.