Глава Минсельхоза Башкирии ознакомился с работой предприятия по упаковке медовой продукции

В плане помощи, конечно, неоценимую услугу они нам сделали, помогли подготовить бизнес-план. Но уже критерии бизнес-плана мы уже сами рассчитывали. Сложности были в подборе оборудования. Т.е., мы старались подойти к этому вопросу обоснованно, чтобы оборудование было качественное, и чтобы мы могли его использовать надолго. Здесь, конечно, надо о себе заявлять, проводить какие-то маркетинговые исследования, вкладываться в рекламу. Но мы уже сейчас видим, что выбрали правильное направление своей деятельности.

Азат Юсупов, глава крестьянско-фермерского хозяйства