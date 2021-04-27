На трассе в Башкирии в лобовом ДТП пострадал парень

Вчера, 26 апреля, в Альшеевском районе произошла серьезная авария: лоб в лоб столкнулись автомобили Geely MK и Audi 100. Подробности рассказали в пресс-службе ГИБДД.

Авария произошла на 125 км автодороги Чишмы – Аксёново – Киргиз-Мияки. Автомобилем Audi 100 управлял 22-летний парень, а за рулем Geely MK находился 31-летний мужчина.

В результате ДТП водитель «Ауди» получил различные травмы. Его госпитализировали. В настоящее время инспекторы ДПС выясняют обстоятельства аварии.