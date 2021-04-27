В Башкирии будут производить солнечные панели и сверхвысокомолекулярный полиэтилен

В республике появится производство солнечных панелей и сверхвысокомолекулярного полиэтилена. Сегодня в региональном правительстве прошло заседание экспертного совета особой экономической зоны «Алга». Представители трех компаний успешно защитили свои бизнес-планы и готовы работать в Башкортостане. Общий объем вложений новых инвестпроектов составляет  8,5 млрд рублей.

Таким образом, у нашей ОЭЗ «Алга» количество официально зарегистрированных резидентов станет 9. С суммарным объемом инвестиций порядка 19 млрд рублей и с количеством создаваемых рабочих мест свыше 1600.

Илшат Тажитдинов, первый заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан, руководитель аппарата правительства

Компания «Оптимум Солар Рус» построит завод по выпуску солнечных панелей для развития энергетических систем. Производство планируется запустить к концу следующего года. Предприятие «ПСоларис» ориентировано на выпуск поворотных опор для солнечных панелей. А вот сверхвысокомолекулярный полиэтилен планируется производить объемом 14 тысяч тонн в год. И не только для нужд страны, но и на экспорт в Европу и Азию.

Фото №1 - В Башкирии будут производить солнечные панели и сверхвысокомолекулярный полиэтилен

Этот полиэтилен используется, к примеру, в катках – искусственный лед, в бронежилетах. Сфера его использования очень широка. То есть мы пытаемся сделать его импортозамещение в данном случае.

Андрей Морозов, директор ООО «СВЭМ»

Сотрудников планируется набирать на территории Республики Башкортостан, преимущественно в Ишимбайском и Стерлитамакском районах. Планируется создание всех условий для производства солнечных панелей и планируется производства порядка 500 МВт в год.

Ильмира Шарипова, заместитель генерального директора «Оптимум Солар Рус»
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