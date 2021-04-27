В Башкирии будут производить солнечные панели и сверхвысокомолекулярный полиэтилен

В республике появится производство солнечных панелей и сверхвысокомолекулярного полиэтилена. Сегодня в региональном правительстве прошло заседание экспертного совета особой экономической зоны «Алга». Представители трех компаний успешно защитили свои бизнес-планы и готовы работать в Башкортостане. Общий объем вложений новых инвестпроектов составляет 8,5 млрд рублей.

Компания «Оптимум Солар Рус» построит завод по выпуску солнечных панелей для развития энергетических систем. Производство планируется запустить к концу следующего года. Предприятие «ПСоларис» ориентировано на выпуск поворотных опор для солнечных панелей. А вот сверхвысокомолекулярный полиэтилен планируется производить объемом 14 тысяч тонн в год. И не только для нужд страны, но и на экспорт в Европу и Азию.