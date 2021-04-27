В Башкирии могут увеличить время бесплатного нахождения авто на штрафстоянке

Бесплатно первые сутки на штрафстоянке, и для автомобилистов должна быть создана единая информационная система, которая позволит вовремя узнать, куда эвакуирован их транспорт. С такой инициативой выступил уполномоченный по правам человека Башкортостана Рим Каюмов на круглом столе в Государственном Собрании республики. Также обсуждалось предстоящее повышение тарифов. Услуга по транспортировке и хранению на стоянке существенно увеличится.

С нарушением Гульнара Дубровская согласна, а с действиями службы по эвакуации не совсем. Говорит, что специально для экстренных случаев оставила записку с номером телефона в салоне машины, которую видно через стекло. Ее авто увезли, но ничего не сообщили. Пришлось потратить немало времени, чтобы выяснить, что случилось.

Автомобилистам нужна единая информационная система, считает уполномоченный по правам человека Башкортостана Рим Каюмов. Об этом он заявил депутатам Государственного Собрания и представителям различных ведомств на специальном выездном совещании. В Уфе эвакуировали за последний год около 6 тысяч авто. Для большинства водителей ситуация стала непростой. Целесообразно увеличить время бесплатного хранения автомобиля на спецстоянке до 24 часов, считает Рим Каюмов.

По закону, водитель, нарушивший ПДД, привлекается к ответственности несколько раз: за нарушение ПДД, за эвакуацию, за хранение машины. Получается, что за одно нарушение три ответственности. Рим Каюмов, уполномоченный по правам человека в Республике Башкортостан

Рабочая группа Госсобрания выясняет, каким образом функционирует вся система. В республике около 40 стоянок для хранения машин. Этого недостаточно. Авто могут транспортировать за нарушение на расстояние до 300 км, если ближе нет. По данным МВД, в 31 муниципалитете отсутствуют спецстоянки. Для водителя это дополнительные расходы. Государство также решило пересмотреть стоимость оказываемых услуг.

Тарифы в Уфе на данный момент одни из самых низких в стране. Эвакуация – 1500 рублей, хранение на стоянке – 25 рублей в час. В ближайшие месяцы сетку пересмотрят. Как заявили в Минтрансе Башкортостана, изменения заработают либо в конце этого года, либо в начале следующего. Максимальные предлагаемые отметки – 2 135 рублей за эвакуацию и почти 52 рубля в час за хранение на стоянке.

Как пояснил депутат Госсобрания Николай Хорошилов, количество транспортных средств растет, а парковочные пространства ограничены. Задача – рассмотреть практику правоприменения в данной сфере в комплексе с учетом различных факторов.

Мы получили больше вопросов, чем ответов. Выяснилось, что здесь много задействованных сторон и ни одна из них от А до Я не отвечает. Тут мы решили их соединить и понять, что происходит. Те рекомендации, которые мы по результатам круглого стола выработаем, они обязательно будут, я думаю, они лягут в основу дорожной карты. Николай Хорошилов, председатель комитета Государственного Собрания Республики Башкортостан по жилищной политике и инфраструктурному развитию