В Башкирии серийного убийцу вычислили по запаху

Серийного убийцу пенсионеров удалось вычислить спустя 10 лет после преступлений. 52-летний мужчина, который уже отбывает наказание в колонии за другое преступление, сегодня получил пожизненный срок. Приговор вынес Верховный суд республики.

Раскрыть преступления помогла новая экспертиза, ольфакторная. Ее еще называют запаховая судебная экспертиза. По версии следствия, в 2008 году душегуб убил двух пенсионеров, ограбил их, после чего поджег дом.