В Башкирии серийного убийцу вычислили по запаху

Серийного убийцу пенсионеров удалось вычислить спустя 10 лет после преступлений. 52-летний мужчина, который уже отбывает наказание в колонии за другое преступление, сегодня получил пожизненный срок. Приговор вынес Верховный суд республики.
Раскрыть преступления помогла новая экспертиза, ольфакторная. Ее еще называют запаховая судебная экспертиза. По версии следствия, в 2008 году душегуб убил двух пенсионеров, ограбил их, после чего поджег дом.
Повторил подобные преступления Айдар Манапов в 2010 и 2011 году, только жилье своих жертв в эти разы он не сжигал. Убийства происходили в Янаульском и Краснокамском районах. Обвиняемый вину свою так и не признал.