В Башкирии герою Афганской войны выделили жилье с трещинами и плесенью

Герой Афганской войны без собственной крыши над головой в течение 30 лет пытался добиться положенных ему квадратных метров. Наконец-то жилье нашлось, но с небольшим подвохом.

Над его головой летали пули, он был на волосок от смерти. Старший сержант Давыдов – воин-интернационалист, он проливал кровь в течение нескольких лет в Файзабаде. Это провинция Бадахшана в Афганистане. У Александра Анатольевича множество грамот, наград, среди которых есть даже медаль «Воину-интернационалисту от благодарного афганского народа»

Всё видел… Голод, холод, смерть товарищей. Всё это прошел. Александр Давыдов, ветеран боевых действий в Афганистане

По закону Александру Анатольевичу было положено жилье. В 1989 году, как только он вернулся на родину, мужчина встал в очередь на получение квартиры. И все это время герой войны ждал квадратные метры. Как рассказывает Александр, его игнорировали везде, куда он обращался: местная администрация, мэрия, совет по правам человека, правоохранительные органы.

Бегаю, обиваю пороги. Одна даже сказала: «Мы тебя туда не посылали, зачем сюда приходишь?» Такое отношение… У всех один ответ. Александр Давыдов, ветеран боевых действий в Афганистане

И вот спустя 31 год скитаний по съемным квартирам Александру приходит письмо от Министерства земельных и имущественных отношений, что договор соцнайма готов, жилье есть, осталось подписать документы и заселяться. Вот кадры внутри квартиры. Ветерану предлагается одна из комнат в этой коммуналке. Гнилые трубы, плесень, трещины в стенах, в подъезде картина еще хуже. Кругом разбросан мусор, пустые бутылки, антисанитария полнейшая.

Съемочной группе телеканала БСТ так и не удалось застать ни одного из владельцев комнат, но их соседи прекрасно дали понять, почему.

Они начинают матом кричать на нас, если общаемся с ними, грозят. Такой разгульный образ жизни ведут, с ними никто не хочет общаться. Соседи

Нам удалось выяснить, что выбирало и покупало комнату в этом доме Управление по реализации жилищных программ республики. Им обошлось это в 800 тысяч рублей – как раз такая сумма и выделяется из федерального бюджета на покупку жилья ветеранам боевых действий. В организации уверяют, что дом в порядке, как, впрочем, и документы.

По документам в этом доме никто не должен был быть зарегистрирован. Справка из ЕРКЦ имеется в распоряжении. Александр Аверьянов, начальник Управления по реализации жилищных программ Республики Башкортостан