В правительстве Башкирии прошел круглый стол по вопросам реализации языковой политики

Стороны отметили, что формирование личности, в том числе приобщение к культуре происходит во многом в школах. При этом нельзя нарушать или ограничивать чьи-либо права. Именно поэтому преподавание родных языков должно вестись исключительно на основании заявления родителей. При этом границ для изучения тоже башкирского языка нет. Это можно делать даже в других регионах.