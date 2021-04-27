В правительстве Башкирии прошел круглый стол по вопросам реализации языковой политики

Вопросу реализации языковой политики посвятили круглый стол в правительстве республики. В обсуждении наряду с чиновниками участие приняли и члены родительских комитетов. Речь в частности коснулась преподавания родных языков в образовательных учреждениях.
Стороны отметили, что формирование личности, в том числе приобщение к культуре происходит во многом в школах. При этом нельзя нарушать или ограничивать чьи-либо права. Именно поэтому преподавание родных языков должно вестись исключительно на основании заявления родителей. При этом границ для изучения тоже башкирского языка нет. Это можно делать даже в других регионах.