Участники войны во Вьетнаме из Башкирии поделились воспоминаниями

Вьетнамцы несли нашим солдатам бананы и свежие огурцы, а девушки стреляли из винтовок по американским самолетам. Это воспоминания советских офицеров из Башкирии – участников войны во Вьетнаме. Долгое время эта информация была окутана ореолом секретности, и мало кто знал, что и наши земляки участвовали в кампании по защите населения Вьетнама.
Сегодня впервые в Уфе состоялось мероприятие в честь ветеранов этой войны. Их наградили памятными медалями и благодарностями. Всего за период десятилетнего военного конфликта с 65-го по 75-й годы во Вьетнам было направлено более 10 тысяч советских офицеров и солдат. Поводом стало применение США против населения страны химического оружия, напалмовых бомб и гербицидов. Погибли сотни тысяч мирных жителей. На поддержку Вьетнамской народной армии Светский Союз поставлял военную технику: средства противовоздушной обороны, зенитно-ракетные комплексы и самолеты. Наши офицеры, в том числе из Башкирии, обучали вьетнамских военных управлять советскими истребителями и обороняться с земли, сбивая самолеты противника.
30 апреля во Вьетнаме отмечается День Победы в этой войне. Чыонг Ву Суан уже 15 лет живет с семьей в Башкортостане, но хорошо помнит тот кровавый период в жизни его страны. Ему было всего 12, когда город Ханой, где он жил, начали бомбить американские самолеты. Вспоминает, как прятались в самодельных, вырытых в земле ямах-убежищах, и как рядом замертво падали люди.