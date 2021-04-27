В Уфе состоялся гала-концерт на приз Иосифа Кобзона

В рамках акции «День героев России» наградили призеров регионального конкурса патриотической песни. Ведущими концерта стали народная артистка России Анна Шатилова, заслуженный артист России Даниил Спиваковский.

Вместе с конкурсантами на одной сцене выступили Лариса Долина и Марина Девятова. Нинель Кобзон – организатор культурного фонда – отметила, что лучших исполнителей патриотической песни пригласят на большой концерт Москву.

В Молодежном театре возложили цветы к мемориальной доске Иосифа Кобзона. В фойе концертного зала «Башкортостан» открылась уникальная выставка, посвященная певцу. Редкие кадры выступлений артиста в Сирии и Афганистане. Некоторые фотографии вдова Иосифа Кобзона увидела впервые в Уфе.

Фото №1 - В Уфе состоялся гала-концерт на приз Иосифа Кобзона

Прекрасная выставка, для меня это подарок и полная неожиданность, спасибо большое Министерству культуры, вашему театру. Глядя на все эти фотографии, понимаешь, какая невероятная судьба была у их обладателя.

Нинель Кобзон, организатор культурного фонда «Кобзон»

Также сегодня в рамках культурного посещения республики диктор центрального телевидения и народная артистка России Анна Шатилова дали мастер-класс журналистам телеканала БСТ. Ведущая приняла участие в прямом эфире передачи «Счастливый час». Анна Шатилова рассказала историю своего фирменного стиля – пиджака и белой рубашки. Отметила, что телевидение советского времени и современное прежде всего отличается тем,  что у ведущих и дикторов стало больше свободы в эфире.

Фото №2 - В Уфе состоялся гала-концерт на приз Иосифа Кобзона

Я очень люблю молодых артистов, певцов, таких шалунов. Чем он озорнее, тем мне он интереснее. Жизнь продолжается и на ТВ, и вне его.

Анна Шатилова, народная артистка России, диктор

Мне было интересно посмотреть, какая она в жизни. Мурашки по коже бегут, потому что эта женщина – икона стиля. Очень интеллигентная, интересная, но очень проста в общении.

Элина Насырова, диктор телеканала БСТ
Рули трезво: как в Башкирии борются с пьяными водителями