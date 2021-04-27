В Уфе состоялся гала-концерт на приз Иосифа Кобзона

Вместе с конкурсантами на одной сцене выступили Лариса Долина и Марина Девятова. Нинель Кобзон – организатор культурного фонда – отметила, что лучших исполнителей патриотической песни пригласят на большой концерт Москву.

В Молодежном театре возложили цветы к мемориальной доске Иосифа Кобзона. В фойе концертного зала «Башкортостан» открылась уникальная выставка, посвященная певцу. Редкие кадры выступлений артиста в Сирии и Афганистане. Некоторые фотографии вдова Иосифа Кобзона увидела впервые в Уфе.

Прекрасная выставка, для меня это подарок и полная неожиданность, спасибо большое Министерству культуры, вашему театру. Глядя на все эти фотографии, понимаешь, какая невероятная судьба была у их обладателя.

Также сегодня в рамках культурного посещения республики диктор центрального телевидения и народная артистка России Анна Шатилова дали мастер-класс журналистам телеканала БСТ. Ведущая приняла участие в прямом эфире передачи «Счастливый час». Анна Шатилова рассказала историю своего фирменного стиля – пиджака и белой рубашки. Отметила, что телевидение советского времени и современное прежде всего отличается тем, что у ведущих и дикторов стало больше свободы в эфире.