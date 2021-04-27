Малышке из Башкирии, попавшей в ДТП, срочно нужна помощь

Малышка из Благовещенска пострадала в аварии и нуждается в дорогостоящей операции. 6-летняя Амина Ситдикова полгода прикована к кровати, она дышит с помощью аппарата ИВЛ, самостоятельно организм не справляется с этой функцией. Но есть надежда на реабилитацию: московские врачи готовы провести операцию, для этого нужно больше 9 миллионов рублей. Большая часть собрана, осталось меньше полутора миллионов, помочь можете и вы. Один из вариантов перевода средств – SMS на короткий номер 3434 с текстом «АМИНА/пробел/300». Сумма пожертвования может быть любой.

Будущая модель с двумя аккуратными косичками когда-то занималась спортом, танцевала, садилась на шпагат. Последний раз на занятиях она была 6 месяцев назад. В октябре прошлого года малышка попала в аварию. Столкнулись два автомобиля. В одном из них была Амина. Она вылетела через лобовое стекло. Чудом за машиной ехал реаниматолог, медик буквально спас девочку до приезда скорой помощи. Она выжила, но получила множество травм. Ушиб ствола головного мозга и кровоизлияние, компрессионный перелом шейных позвонков и бедра.

Младшая сестрёнка тоже была в той аварии. 4-летняя Есения говорит, что скоро всё наладится: Амина встанет с кровати и побежит играть в догонялки.

Долго лежит, уже полгода, у нее была такая апатия. Сейчас уже намного лучше дома. Уже начали потихонечку отключать от аппарата, более 5 минут может держаться без него, делаем дыхательную гимнастику. Мария Ситдикова, мама Амины

Малышка под круглосуточным присмотром родителей, её наблюдают медики. Делают массаж и проводят физиотерапию.

По назначению врача делаем стимуляцию на грудную клетку и мышцы рук, чтобы они работали. Дамира Шакирова, медсестра

Этот аппарат воздействует на организм модулированными токами. Так стараются «разбудить» мышцы. Процедура Амине сначала казалась мучительной, но в больнице убедили: на самом деле это маленькие зайчики бегают по коже. Но этих зайчиков недостаточно, в московской клинике дают надежду. По словам медиков, чтобы мышцы полностью не атрофировались, как можно скорее нужно сделать операцию, установить стимулятор диафрагмального нерва и начинать реабилитацию.

Есть проблема: аппарат стоит больше 9 миллионов рублей. Мама бросила клич в соцсетях. Объявлен сбор средств. Чтобы помочь, можно перечислить любую сумму удобным способом. Счета указаны ниже. Ежедневно мама Амины публикует отчёты о перечислениях и ведёт своеобразный дневник онлайн.