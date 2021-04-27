Боксер из Башкирии вышел в финал международного турнира в Белграде

Артур Субханкулов вышел в финал международного турнира по боксу. Соревнования проходят в Белграде.
В весовой категории до 63 кг Артур Субханкулов из Башкортостана пробился в финал, несмотря на рассечение, которое спортсмен получил по ходу турнирной дистанции. А в полуфинале ему противостоял Люк МакКормак из Англии. Он считался одним из фаворитов турнира.
Отметим, что это первые соревнования для нашего боксера после простоя в семь месяцев, который был вызван травмой спортсмена. Однако финального боя может не быть по настоянию врачей.