Боксер из Башкирии вышел в финал международного турнира в Белграде

Артур Субханкулов вышел в финал международного турнира по боксу. Соревнования проходят в Белграде.

В весовой категории до 63 кг Артур Субханкулов из Башкортостана пробился в финал, несмотря на рассечение, которое спортсмен получил по ходу турнирной дистанции. А в полуфинале ему противостоял Люк МакКормак из Англии. Он считался одним из фаворитов турнира.