В Башкирии впервые прошел конноспортивный праздник «Камское дерби»

Состязания организовали в Краснокамском районе, на ипподроме села Николо-Березовка. В соревнованиях приняли участие жокеи из районов и городов республики Башкортостан, а также Татарстана, Пермского края и города Екатеринбург. Конноспортивный праздник не раз откладывали по разным причинам, но в итоге смогли организовать.