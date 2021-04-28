В Башкирии впервые прошел конноспортивный праздник «Камское дерби»

Состязания организовали в Краснокамском районе, на ипподроме села Николо-Березовка. В соревнованиях приняли участие жокеи из районов и городов республики Башкортостан, а также Татарстана, Пермского края и города Екатеринбург. Конноспортивный праздник не раз откладывали по разным причинам, но в итоге смогли организовать.
Теперь о площадке точно не забудут. Конноспортивный праздник в будущем планируют сделать ежегодным. Участие в нынешнем мероприятии приняли гости из Пермского края, Свердловской области, Татарстана и Удмуртии. Заезды и скачки прошли в четырех номинациях. Победители получили денежные призы.