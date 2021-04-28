В Уфе после реконструкции открылся музей Сталина

Уфимский музей Сталина открылся после реконструкции. На ремонтно-восстановительные работы ушло два года. Теперь здание оснащено всем необходимым техническим оборудованием.
Также на церемонии открытия прошло вручение партбилетов и почетных грамот, ознакомление приглашенных и гостей с новым интерьером. Музей открыт для посетителей по средам с 11:00 до 14:00 и по воскресеньям с 11:00 до 15:00.
В Уфе может появиться музейный комплекс, посвященный Иосифу Сталину. Пока КПРФ объявила о строительстве подобного в Нижегородской области. «Сталин-центр» включит в себя залы, посвященные разным периодам жизни советского правителя. Закладка первого камня состоится 8 мая.