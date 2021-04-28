Куда обращаться, если укусил клещ: рекомендации для жителей Башкирии

В Башкирии резко выросло число обращений из-за укусов клещей. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор. В ведомстве отметили, что в больницы, по состоянию на 28 апреля, обратились 485 жителя республики, 227 из них – дети.

Примечательно, что количество обращений выросло на 52% по сравнению с аналогичным периодом в 2020 году. В прошлом году их было всего 256.

Все полученные образцы клещей были исследованы специалистами и выяснилось, что два из них заражены энцефалитом, а 52 клеща – боррелиозом.

Напомним, дезинфекция в Уфе началась 26 апреля и завершится к 9 мая, а обработка территорий от грызунов – до 31 мая. Работы по дезинфекции проведут парках, скверах, местах массового скопления людей.

Экстренную иммунопрофилактику против клещевого вирусного энцефалита на территории можно сделать по следующим адресам:

﻿- ГКБ №21 на Лесном проезде, 3, корпус 3, (347) 232-54-91;

— ГКБ №5 на Цюрупы, 84, (347) 250-68-00;

— ГКБ №10 на Максима Горького, 47, (347) 243-25-38;

— Детской поликлинике №4 на Орджоникидзе, 15, (347) 283-51-84, (347) 263-00-41;

— Детской поликлинике №5 на Маршала Жукова, 18; (347) 241-27-97 ;

— РДК на Степана Кувыкина, 98, (347) 229-08-50;

— Больнице Демского района на Дагестанской,13А, (347) 281-47-17.

Лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии в РБ на сегодня работают в пяти городах.

Уфа, ул. Шафиева, д.7

8 (347) 287-85-23, лаборатория вирусологических исследований

8 (347) 287-85-24, 8 927 236 0725 – лаборатория по индикации ООИ и ПЦР

Время работы: понедельник-пятница с 9:00 - 16:30, перерыв 13:00–13:30. Выходной - суббота-воскресенье. С 27 апреля все лаборатории начнут работать без выходных.

Бирск, ул. Калинина, д.18

8(34784) 3-47-87, 3-47-89

Время работы: 8.00-16.00

Стерлитамак, ул. Революционная, д.2а

8(34734) 3-64-44

8-917-77-07-328

Время работы: 9.00-16.00

Туймазы, ул. Лесовода Морозова, д.1

8 (34782) 7-4-566

Время работы: 8.00-16.00

Нефтекамск, ул. Социалистическая, д.10

8 (34783) 4-43-24, 8 917 370-24-44

Время работы: 8.00-17.00