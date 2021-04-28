В Башкирии маленький медвежонок вышел к людям за помощью

В гости к жителям села Кананикольское Зилаирского района пришел неожиданный гость – маленький медвежонок. Дикий зверь забрел в один из дворов поисках еды и питья. Когда его обнаружили хозяева дома, они поняли, что медвежонок находится в крайне обессиленном состоянии, однако гордое животное людей к себе все равно не подпускало.