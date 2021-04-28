«Не дали даже попрощаться»: стали известны подробности смерти пропавшего ветерана в Уфе

В Уфе завершились поиски 81-летнего Линафа Киреева – ветерана труда. Мужчину искали на протяжении нескольких дней волонтеры и родственники. Близкие обзвонили все больницы и морги, однако везде был один и тот же ответ: «К нам такой не поступал».

Каково же было их удивление, когда им позвонили из столичной больницы №21 и сообщили трагическую весть. Линаф Киреев скончался в одиночестве на больничной койке, пока его близкие искали его по всему городу.

Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» подробно рассказали о том, как шли розыскные работы в социальных сетях. Добровольцы осмотрели камеры видеонаблюдения и заметили, что на улицах к прохожим обращался дедушка, очень похожий на пропавшего.

По крупинкам собираем информацию: по камерам видно, что пропавший разговаривал с людьми, шел по улице, заходил в магазин. Также поступают свидетельства, что пропавшего видели в день пропажи. Днем 16 апреля очень похожего человека забрала бригада «Скорой помощи», которую вызвали прохожие. Елена Барбие, организатор поисков

По ее словам, они вновь обзвонили все больницы, но результата этого не дало.

Растерянность, задачи полностью закрыты, больницы проверены, репосты сделаны и пока не дают результата. Но, разве так бывает? На следующий день снова задачи, снова прозвон больниц и оклейка района ориентировками, осмотр заброшенных зданий. И снова мы упираемся в тупик. И так каждый день до 20 апреля. Поиск не закрыт, дедушка не найден, покой, как говорится, только снится. В голове постоянные мысли: «Ну, где же он? Что мы упустили?» Елена Барбие, организатор поисков

Но тут выясняется, что все это время мужчина был в 21-ой больнице, куда внук Линафа Киреева заходил и показывал фото врачам.

В этот момент, хочется забиться в угол и плакать от несправедливости. В голове остаётся, уже немой вопрос: «Почему медучреждения не хотят сотрудничать ни с отрядами, ни с полицией, ни даже с родственниками? Почему они не дали возможность дедушке - ветерану труда - попрощаться с родственниками по-человечески. Неужели сложно войти в положение и дать родственникам правдивую проверенную информацию, а не наобум ответить: «Нет у нас вашего родственника». Елена Барбие, организатор поисков

Волонтеры и родственники обратились к руководству больницы с просьбой наладить работу между поисковиками и медицинским персоналом. Они утверждают, что им не нужны детали и подробности истории болезни, лишь ответ на простой вопрос: «Поступал ли к вам этот человек?».