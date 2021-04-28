«Не дали даже попрощаться»: стали известны подробности смерти пропавшего ветерана в Уфе

В Уфе завершились поиски 81-летнего Линафа Киреева – ветерана труда. Мужчину искали на протяжении нескольких дней волонтеры и родственники. Близкие обзвонили все больницы и морги, однако везде был один и тот же ответ: «К нам такой не поступал».

Фото №1 - «Не дали даже попрощаться»: стали известны подробности смерти пропавшего ветерана в Уфе

Каково же было их удивление, когда им позвонили из столичной больницы №21 и сообщили трагическую весть. Линаф Киреев скончался в одиночестве на больничной койке, пока его близкие искали его по всему городу.

Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» подробно рассказали о том, как шли розыскные работы в социальных сетях. Добровольцы осмотрели камеры видеонаблюдения и заметили, что на улицах к прохожим обращался дедушка, очень похожий на пропавшего. 

По крупинкам собираем информацию: по камерам видно, что пропавший разговаривал с людьми, шел по улице, заходил в магазин. Также поступают свидетельства, что пропавшего видели в день пропажи. Днем 16 апреля очень похожего человека забрала бригада «Скорой помощи», которую вызвали прохожие.

Елена Барбие, организатор поисков
Фото №2 - «Не дали даже попрощаться»: стали известны подробности смерти пропавшего ветерана в Уфе

По ее словам, они вновь обзвонили все больницы, но результата этого не дало.

Растерянность, задачи полностью закрыты, больницы проверены, репосты сделаны и пока не дают результата. Но, разве так бывает? На следующий день снова задачи, снова прозвон больниц и оклейка района ориентировками, осмотр заброшенных зданий. И снова мы упираемся в тупик. И так каждый день до 20 апреля. Поиск не закрыт, дедушка не найден, покой, как говорится, только снится. В голове постоянные мысли: «Ну, где же он? Что мы упустили?»

Елена Барбие, организатор поисков

Но тут выясняется, что все это время мужчина был в 21-ой больнице, куда внук Линафа Киреева заходил и показывал фото врачам. 

В этот момент, хочется забиться в угол и плакать от несправедливости. В голове остаётся, уже немой вопрос: «Почему медучреждения не хотят сотрудничать ни с отрядами, ни с полицией, ни даже с родственниками? Почему они не дали возможность дедушке - ветерану труда - попрощаться с родственниками по-человечески. Неужели сложно войти в положение и дать родственникам правдивую проверенную информацию, а не наобум ответить: «Нет у нас вашего родственника».  

Елена Барбие, организатор поисков

Волонтеры и родственники обратились к руководству больницы с просьбой наладить работу между поисковиками и медицинским персоналом. Они утверждают, что им не нужны детали и подробности истории болезни, лишь ответ на простой вопрос: «Поступал ли к вам этот человек?».

От имени отряда «ЛизаАлерт» Республики Башкортостан хотим обратиться к главному врачу ГБУЗ №21. Когда мы прозваниваем больницы, мы не претендуем на знание врачебной тайны. Нас не интересует диагноз больного, его температура или иные личные данные. У нас только один вопрос: «Поступал или нет?». Когда же будет выстроена грамотная работа административного персонала ГБУЗ №21?  

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