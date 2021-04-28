В центре Москвы замертво упала 18-летняя девушка из Башкирии

В Москве скончалась 18-летняя уроженка Башкирии, сообщает телеканал «РЕН-ТВ». Трагедия произошла 26 апреля прямо в центре столицы. Девушка упала замертво на Манежной площади.

Фото №1 - В центре Москвы замертво упала 18-летняя девушка из Башкирии

Известно, что в этот день подросток гуляла по Москве с мамой. В какой-то момент девушка пожаловалась на плохое самочувствие. Буквально через несколько минут она упала в обморок и больше е очнулась. Прибывшие на место медики не смогли спасти жительницу Башкирии.

Выяснилось, что с детства девушка страдала тяжелым хроническим заболеванием. Каким именно, не уточняется.

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