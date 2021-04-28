В Башкирии на подтопленных территориях остаются 87 человек, в том числе 13 детей. Об этом сообщил заместитель начальника Главного Управления МЧС России по республике Ильдар Саетгареев.

Так, на сегодня подтопленными остаются восемь участков дорог, 582 придомовых и приусадебных участка, 25 придомовых территорий и одиннадцать садов. В в пунктах временного проживания в столице Башкирии находятся двое.