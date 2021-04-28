Власти Башкирии рассказали, будет ли 13 мая выходным днем

В Башкирии 13 мая будет объявлен выходным днем. Мусульмане всего мира будут праздновать Ураза-байрам - день, когда заканчивается священный пост.

Жители Башкирии отдохнут в мае больше, чем их сограждане. Майские каникулы продлятся с 1 по 10 мая, разобьются двумя последующими рабочими днями, а затем в четверг, 13 мая, вновь уйдут на отдых.