Власти Башкирии рассказали, будет ли 13 мая выходным днем

В Башкирии 13 мая будет объявлен выходным днем. Мусульмане всего мира будут праздновать Ураза-байрам - день, когда заканчивается священный пост.
Жители Башкирии отдохнут в мае больше, чем их сограждане. Майские каникулы продлятся с 1 по 10 мая, разобьются двумя последующими рабочими днями, а затем в четверг, 13 мая, вновь уйдут на отдых.
Напомним, что нерабочие дни с 4 по 7 мая будут оплачены россиянам в полном объеме, однако работа в эти дни не будет оплачиваться по тарифу выходного дня, так как названные даты не входят в календарь праздничных дней.