Не наказать, а исправить: как живут условно осужденные в Башкирии

Свой профессиональный праздник готовятся отметить работники уголовно-исполнительной инспекции. Орган был образован 102 года назад. Его главная функция – надзор за осужденными, которые отбывают наказание не в колониях, а в обычной жизни. Ежегодно на контроле инспекторов находятся почти 30 тысяч человек, преступивших закон.
Садоводом осужденный Денис стал совсем недавно и против своей воли. Правда, в его случае это, можно сказать, большая удача. Все-таки мог и в тюрьму сесть. Мужчина – фигурант уголовного дела за повторное вождение в нетрезвом состоянии. Приговор – 400 часов обязательных работ.
Работает мужчина бесплатно, а в случае нарушения дисциплины может отправиться в колонию. Схожим видом наказания являются исправительные работы, за которые осужденный получает зарплату, часть из которой уходит на погашение судебной задолженности.
А вот у Гузель другая история. Девушка осуждена за наркотики. Суд, приняв во внимание наличие малолетнего ребенка, отсрочил приговор. В колонию осужденная может отправиться только через 11 лет, когда ребенку исполнится 14. Впрочем, если за это время она докажет, что исправилась, реального наказание получится и вовсе избежать.
Если осужденный незначительно провинится или вовремя не отметится у инспектора – отправится за решетку.
Наказание без изоляции от общества осуществляет уголовно-исполнительная инспекция. Ежегодно под их надзором оказываются свыше 30 тысяч человек, в том числе люди, выпущенные под залог или под домашним арестом.
Альтернативный вид наказания назначают обычно за нетяжкие преступления. Человеку таким образом дают шанс перевоспитаться на свободе. Впрочем, некоторые все же злоупотребляют мягкостью приговора. В этом случае осужденного сажают исправляться в колонию.