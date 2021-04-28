Не наказать, а исправить: как живут условно осужденные в Башкирии

Свой профессиональный праздник готовятся отметить работники уголовно-исполнительной инспекции. Орган был образован 102 года назад. Его главная функция – надзор за осужденными, которые отбывают наказание не в колониях, а в обычной жизни. Ежегодно на контроле инспекторов находятся почти 30 тысяч человек, преступивших закон.

Садоводом осужденный Денис стал совсем недавно и против своей воли. Правда, в его случае это, можно сказать, большая удача. Все-таки мог и в тюрьму сесть. Мужчина – фигурант уголовного дела за повторное вождение в нетрезвом состоянии. Приговор – 400 часов обязательных работ.

Половина отработал, еще 200 осталось. Так лучше на пусть исправления встать. В тюрьме не встанешь, обратно попадешь. Денис, осужденный

Работает мужчина бесплатно, а в случае нарушения дисциплины может отправиться в колонию. Схожим видом наказания являются исправительные работы, за которые осужденный получает зарплату, часть из которой уходит на погашение судебной задолженности.

А вот у Гузель другая история. Девушка осуждена за наркотики. Суд, приняв во внимание наличие малолетнего ребенка, отсрочил приговор. В колонию осужденная может отправиться только через 11 лет, когда ребенку исполнится 14. Впрочем, если за это время она докажет, что исправилась, реального наказание получится и вовсе избежать.

Если осужденный незначительно провинится или вовремя не отметится у инспектора – отправится за решетку.

Работаю, трудоустроен. Веду порядочный образ жизни. Дмитрий, осужденный

Наказание без изоляции от общества осуществляет уголовно-исполнительная инспекция. Ежегодно под их надзором оказываются свыше 30 тысяч человек, в том числе люди, выпущенные под залог или под домашним арестом.

Главное – не наказать, а исправить. Кому-то помогаем трудоустроиться, кому-то – восстановить документы, для кого-то – найти место ребенку в детсаду. Елена Никулина, начальник филиала по Кировскому району г. Уфы уголовно-исполнительной инспекции УФСИН по Республике Башкортостан