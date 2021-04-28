«Дышать начинаешь нормально»: как восстановиться после коронавируса в Башкирии

В Башкирии за сутки зарегистрировано 98 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Число тяжелобольных увеличилось до 30, пятеро подключены к аппаратам ИВЛ. Скончался один пациент. Более 250 жителей региона на данный момент прошли реабилитацию после перенесенного COVID-19 в республиканском врачебно-физкультурном диспансере. Комплекс включает медикаментозное лечение, ЛФК и массаж.

Упражнения с палками и мячом – одна из основных составляющих лечебной физической культуры. Главное, все делать постепенно без погони за скоростью. ЛФК и дыхательная гимнастика входят в обязательную программу восстановления после перенесенного коронавируса.

36 процентов было поражение, дышать было тяжело, появилась одышка. Терапевт объяснил, что реабилитация здесь хорошо помогает, дышать начинаешь нормально. Денис Красильников

А вот некоторым пациентам врач может назначить еще и лечебный массаж. Все-таки мышцы нужно держать в тонусе, да и различные процедуры помогают восстанавливать организм после перенесенной болезни. К примеру, сухие углекислые ванны.

Осложнение после ковида – выпадение волос. Сейчас они перестали выпадать, улучшился сон, прилив сил. Реабилитация очень хорошая. Любовь Михайлова

Кроме того, есть медикаментозное и фитолечение, СМТ-терапия. Реабилитацию дли переболевших ковидом в диспансере запустили с августа прошлого года.

Каждый день поток увеличивается. Есть возможность проводить дыхательную гимнастику как в зале, так и онлайн. Мы ее предлагаем в рамках долечивания. Наталья Бикбаева, заместитель главного врача Республиканского врачебно-физкультурного диспансера

Восстановительный период у каждого индивидуален. Мы делаем акцент на сопутствующую патологию, чтобы организм комплексно смог восстановиться. Без реабилитации этот период будет длительно идти. Руслан Гараев, главный врач Республиканского врачебно-физкультурного диспансера