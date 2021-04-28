В Межгорье освобожден от должности главы города Илья Терехов

Пост главы Межгорья досрочно покинул Илья Терехов. Информацию об этом сообщило издание «Башинформ».

Известно, что свои полномочия Терехов сложил сегодня, 28 апреля, утром. На его место временно назначен Вячеслав Калугин.

Решение об увольнении было принято накануне советом ЗАТО Межгорье. Сообщается, что заявление чиновник написал по собственному желанию.