В Башкирии водитель легковушки влетел под колеса грузовика

Жуткая авария произошла сегодня, 28 апреля, рано утром в Мелеузовском районе. Известно, что на темной трассе столкнулись отечественная легковушка, за рулем которой был 26-летний житель Салавата, и ГАЗ Next. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Башкирии.
По данным ведомства, молодой человек выехал на обгон грузовика, однако парень не справился с управлением и влетел под колеса ГАЗа. Очевидцы в один голос говорят, что водитель «Лады Гранты» чудом остался жив.
Сейчас парень находится в больнице с тяжелыми травмами. Его автомобиль не подлежит восстановлению. Жизни 34-летнего водителя грузовика ничего не угрожает.