В Башкирии водитель легковушки влетел под колеса грузовика

Жуткая авария произошла сегодня, 28 апреля, рано утром в Мелеузовском районе. Известно, что на темной трассе столкнулись отечественная легковушка, за рулем которой был 26-летний житель Салавата, и ГАЗ Next. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Башкирии.

По данным ведомства, молодой человек выехал на обгон грузовика, однако парень не справился с управлением и влетел под колеса ГАЗа. Очевидцы в один голос говорят, что водитель «Лады Гранты» чудом остался жив.