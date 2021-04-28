«Ветер и заморозки»: в Башкирии ухудшится погода

В Башкирии ухудшатся погодные условия. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по РБ со ссылкой на синоптиков Башгидрометцентра.

По данным метеорологов, в республике 29 апреля разбушуется сильный ветер, а также понизится температура воздуха ночью. Так, жителям республики стоит готовится к заморозкам: столбик термометра опустится до -4 градусов в некоторых районах Башкирии.

«29.04.2021 местами по Республике Башкортостан ожидаются порывы ветра до 17 м/с» пресс-служба МЧС по РБ