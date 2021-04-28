В Башкирии семьи получат ежемесячную выплату из маткапитала досрочно

Семьи Башкирии получат выплаты из маткапитала раньше, чем положено. Это связано с предстоящими майскими каникулами, напоминает пресс-служба ПФР.

Напомним, что на пособие могут рассчитывать семьи, в которых с начала 2018 года родился или был усыновлен второй ребенок. Получать 10 тысяч рублей каждый месяц – это один из пяти вариантов распоряжением маткапитала.