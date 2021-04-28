В Башкирии семьи получат ежемесячную выплату из маткапитала досрочно

Семьи Башкирии получат выплаты из маткапитала раньше, чем положено. Это связано с предстоящими майскими каникулами, напоминает пресс-служба ПФР.
Напомним, что на пособие могут рассчитывать семьи, в которых с начала 2018 года родился или был усыновлен второй ребенок. Получать 10 тысяч рублей каждый месяц – это один из пяти вариантов распоряжением маткапитала.
Выдается он при условии, что месячный доход семьи не превышает размер двух прожиточных минимумов на одного человека.
Всего с начала реализации закона более 5,3 тысячи владельцев сертификатов получили суммарно 390 млн рублей в виде ежемесячной выплаты. В мае на эти цели направят еще 17,5 млн рублей.
Заявление о назначении ежемесячной выплаты можно подать в течение трех лет со дня рождения ребенка через личный кабинет на сайте Пенсионного фонда, портале Госуслуг, а также во всех клиентских службах ПФР и МФЦ.