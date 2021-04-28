У башкирской шашистки Тансыккужиной забрали флаг России во время игры на ЧМ

В знак солидарности с Тамарой Тансыккужиной Наталья Садовска убрала с игрового стола флаг Польши на чемпионате мира по шашкам. Она сделала это после того, как во время четвертого раунда к столу подошел экс-президент Европейской федерации шашек Яцек Павлицкий, увидевший на нем российский флаг, и убрал его.

Напомним, Тамара Тансыккужина из Башкортостана продолжает борьбу в Польше за титул чемпионки мира по международным шашкам, действующим обладателем которого является. Ей противостоит Наталья Садовска из Варшавы. Между тем главный судья чемпионата мира по шашкам ждет ответ от ВАДА по поводу снятия российского флага прямо во время сеанса игры.

Я не буду комментировать, правильно это или нет. Но как главный судья я третий раз повторяю: заходить во время игры никто кроме главного судьи и игроков не имеет права.

Айрат Нургазиев, главный судья турнира

Я наводил справки, выяснил, что Тамара знала, что такое возможно. Но что именно это произойдет во время партии, никто не ожидал. Я не думаю, что это сильно на нее повлияло. Она заметила, что произошло. Но сказала, что сама сделала ошибку. Организаторов она не обвиняет. Но я считаю, что в какой-то мере это повлияло.

Алексей Чижов, тренер Тамары Тансыккужиной

Тансыккужина уступает после четырех раундов Садовской в битве за титул чемпионки мира. Матч состоит из девяти раундов, в каждом разыгрывается 12 очков. Победитель должен набрать 54 очка. На данный момент соперница ведёт в матче со счётом 32:16. Завершится противостояние 3 мая.

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