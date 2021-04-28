У башкирской шашистки Тансыккужиной забрали флаг России во время игры на ЧМ

Я наводил справки, выяснил, что Тамара знала, что такое возможно. Но что именно это произойдет во время партии, никто не ожидал. Я не думаю, что это сильно на нее повлияло. Она заметила, что произошло. Но сказала, что сама сделала ошибку. Организаторов она не обвиняет. Но я считаю, что в какой-то мере это повлияло.

Алексей Чижов, тренер Тамары Тансыккужиной