В Башкирии прошло первенство по греко-римской борьбе в рамках Спартакиады школьников

Почему решили проводить финал первенства по греко-римской борьбе в этом районе, потому что желания много у ребят, есть желание и у руководства. Но это пока только начало. Главное, найти тренера – энтузиаста.

Александр Григорьев, директор СДЮСШОР по греко-римской борьбе г. Уфы