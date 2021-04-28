В Башкирии прошло первенство по греко-римской борьбе в рамках Спартакиады школьников

В Абзелиловском районе прошло первенство по греко-римской борьбе в рамках финала 23-й Спартакиады школьников Башкортостана. На соревнованиях лидеры борцовских школ неизменны. Это представители Белорецка, Нефткамска, Кумертау, Стерлитамака.
Среди городов победили стерлитамакские борцы, на втором месте кумертауцы, третьи баймакцы. А среди районов тройка лидеров такова: белоречане, краснокамцы и дуванцы. Хозяева пока не столь конкурентоспособны. Но не теряют надежду. Поэтому и вызвались принимать состязания по греко-римской борьбе с прицелом на развитие этого вида спорта.
Марсель Юсупов, руководитель Управления по физическому воспитанию и подготовке олимпийского резерва Республики Башкортостан
Что касается общих итогов школьной Спартакиады, та сегодняшний день финальные соревнования прошли в шести видах спорта. Среди районов лидируют Калтасинский, Благоварский и Нуримановский. Среди городов – Стерлитамак, Сибай и Учалы. Осталось провести финалы в четырех дисциплинах. Это шахматы, мини-лапта, легкая атлетика и настольный теннис.