Футболисты из Уфы стали победителями Специальной олимпиады России

Уфимские футболисты стали чемпионами России, но речь пока не о футбольном клубе «Уфа». Кубок в Башкортостан привезла команда ребят с синдромом Дауна. Они приняли участие во Всероссийской Специальной олимпиаде. И первое место игроки занимают уже второй раз подряд. При этом поддержки у команды почти нет.

Этот жест им пригодился на турнире не раз. Тренер, конечно, не Черчесов, но команду к победе привел. Они уже футболисты с опытом, и как положено, каждый по-своему празднует гол. Глеб отправляет сердечко преданным болельщикам, Линар целует счастливую футболку. Мяч в ворота соперников он отправлял чаще всех, заслужив звание лучшего бомбардир турнира и место в сборной страны.

Накал, словно в профессиональной лиге. Подопечным «Зенита», хозяевам поля, пришлось смириться с поражением. Как и остальным командам.

Вкус победы они уже знают. Ребята подтвердили статус чемпионов России. Но в этот раз первое место стало для них особенным.

Чтобы стать лучшими, нужно учиться у лучших. После победы сразу на тренировку, да еще и с профессиональными игроками. Спортсмены и тренерский состав ФК «Уфа» поздравили чемпионов. Но оказывается, не ребятам нужно равняться на футболистов, а наоборот.

Футбольная команда детей с синдромом Дауна существует уже несколько лет. А начиналось всё с матчей среди родителей. Но ученики превзошли своих учителей и пошли дальше, выйдя уже на российский уровень. Мамы и папы теперь не на поле, а на трибунах. Признаются: для них матчи даже национальной команды не столь захватывающи как игры их детей.

Ребята искренне радуется победе и так же сильно переживают, когда упускают её. Нелегко бывает объяснить, что это ещё не конец.

В основном ребятам не больше 18 лет. Самый старший игрок Рустем – ему 29. Он как раз и переживал больше всех, что дал сопернику сравнять счёт.

Все расходы берут на себя родители. Помогают и спонсоры: компании из строительной отрасли. Директор ФОК уже второй год бесплатно предоставляет место для тренировок. Но содержать команду становится все сложнее.