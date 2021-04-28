В Уфе прошло первенство по фигурному катанию, посвященное Дню Победы

В Уфе прошло открытое первенство столицы республики, посвященное Дню Победы в ВОВ. Статус состязаний позволил приехать на соревнования ребятам из разных городов Башкортостана и даже Оренбурга – прямых конкурентов уфимских фигуристов. И продолжаем наблюдать за развитием спортсменов в этом виде спорта из других городов и районов Башкортостана, кто вошел в призеры.
Аксель в полтора оборота и одинарный риттбергер выполнены отлично. Вика Михневич родилась в Уфе, потом семья уехала жить в Сочи, но девочка по-прежнему занимается у башкирских тренеров. Резеда Давлетгареева как будто сама катается на льду вместе со своей воспитанницей.
Маленькие фигуристы обкатывают свои программы месяцами. Сложность постепенно увеличивают. Как, например, это делает тренер Амины Файрузовой. У девочки зажигательное выступление.
Не стал исключением и турнир в Уфе. Амина Файрузова из Салавата победила. Правда, в общем зачете команда из этого города пока не может бороться за лидерские позиции. Первое место оставили за собой хозяева, на втором гости из Оренбурга. Фигуристы из Сибая третьи. Всего приняли участие десять команд.
По итогам соревнований сформируют сборную города Уфы, а приехавшие гости получили шанс повысить свое звание.