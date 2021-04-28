В Уфе прошло первенство по фигурному катанию, посвященное Дню Победы

В Уфе прошло открытое первенство столицы республики, посвященное Дню Победы в ВОВ. Статус состязаний позволил приехать на соревнования ребятам из разных городов Башкортостана и даже Оренбурга – прямых конкурентов уфимских фигуристов. И продолжаем наблюдать за развитием спортсменов в этом виде спорта из других городов и районов Башкортостана, кто вошел в призеры.

Аксель в полтора оборота и одинарный риттбергер выполнены отлично. Вика Михневич родилась в Уфе, потом семья уехала жить в Сочи, но девочка по-прежнему занимается у башкирских тренеров. Резеда Давлетгареева как будто сама катается на льду вместе со своей воспитанницей.

В Сочи ярко, так хорошо, а тут снежно все. Мне нравится в Уфе, тут тренеры лучше. Мне очень помогают еще кулоны. Виктория Михневич, участница соревнований /Уфа/

Маленькие фигуристы обкатывают свои программы месяцами. Сложность постепенно увеличивают. Как, например, это делает тренер Амины Файрузовой. У девочки зажигательное выступление.

Я тренировала эту программу год или два. Она начала лучше получаться со временем, мне ее усложнили. Амина Файрузова, победительница соревнований /Салават/

Не стал исключением и турнир в Уфе. Амина Файрузова из Салавата победила. Правда, в общем зачете команда из этого города пока не может бороться за лидерские позиции. Первое место оставили за собой хозяева, на втором гости из Оренбурга. Фигуристы из Сибая третьи. Всего приняли участие десять команд.

Выполняются разряды спортивные, в следующем году они поднимутся уже на следующую ступень. Ребята соскучились по стартам, выступают очень хорошо. Ульяна Тыртышная, председатель Федерации фигурного катания на коньках Республики Башкортостан