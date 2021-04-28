Жительница Уфы ударила любовника ножом из-за отказа выпить с ней

Пьяный вечер в одной из квартир Уфы закончился поножовщиной. Женщина напала на своего возлюбленного из-за его отказа продолжить выпивать.
Как установил суд, в злополучный день пара выпивала у себя дома. В какой-то момент у них закончился алкоголь в бутылках, и женщина предложила сходить еще за спиртным и продолжить вечер. Мужчина наотрез отказался, заявив, что на сегодня, пожалуй, хватит. Девушка все настаивала на продолжении банкета и возлюбленный решил проучить ее уже не словами, а кулаками.
Во время ссоры сожитель несколько раз ударил подругу руками и ногами по различным частям тела и ушел в комнату. Придя в себя после побоев, женщина схватила на кухне нож, бросилась к мужчине, который лежал на диване, и ударила его.
Прибывшие на место медики сумели спасти жизнь пострадавшему, а женщина стала главной фигуранткой в уголовном деле.
На суде обвиняемая частично признала свою вину и заявила, что убивать сожителя не собиралась. Ее приговорили к четырем годам условного срока.