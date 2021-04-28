Жительница Уфы ударила любовника ножом из-за отказа выпить с ней

Как установил суд, в злополучный день пара выпивала у себя дома. В какой-то момент у них закончился алкоголь в бутылках, и женщина предложила сходить еще за спиртным и продолжить вечер. Мужчина наотрез отказался, заявив, что на сегодня, пожалуй, хватит. Девушка все настаивала на продолжении банкета и возлюбленный решил проучить ее уже не словами, а кулаками.