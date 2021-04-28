Представитель Польши извинился за удаление флага России на чемпионате мира

Президент польской федерации шашек Дамиан Решка официально извинился перед Россией. Флаг страны убрали прямо во время четвёртого раунда чемпионата мира по международным шашкам.
Напомним, Тамара Тансыккужина из Башкортостана ведет борьбу в Польше за титул чемпионки мира, действующим обладателем которого она и является. Ей противостоит Наталья Садовска из Варшавы.
Матч состоит из девяти раундов, в каждом разыгрывают 12 очков. Завершится борьба за титул чемпионки мира 3 мая. И сегодня Тамара Тансыккужина выиграла 5 раунд и сократила отставание в матче. Счет 32:28 в пользу польской шашистки.