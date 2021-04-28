Представитель Польши извинился за удаление флага России на чемпионате мира

Президент польской федерации шашек Дамиан Решка официально извинился перед Россией. Флаг страны убрали прямо во время четвёртого раунда чемпионата мира по международным шашкам.

Напомним, Тамара Тансыккужина из Башкортостана ведет борьбу в Польше за титул чемпионки мира, действующим обладателем которого она и является. Ей противостоит Наталья Садовска из Варшавы.