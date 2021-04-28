Волонтера из Башкирии посмертно наградили орденом Пирогова по указу Владимира Путина

К сожалению, несмотря на принимаемые меры, один из наших волонтёров Радик Асфандияров 17 марта скончался от последствий коронавирусной инфекции. От имени руководства республики выражаю родным и близким глубокие соболезнования.

Александр Сидякин, руководитель Администрации Главы Башкортостана