Волонтера из Башкирии посмертно наградили орденом Пирогова по указу Владимира Путина

Сегодня, 28 апреля, по указу Владимира Путина посмертно наградили орденом Пирогова волонтера из Чишминского района Башкирии Радика Асфандиярова. Награду супруге волонтера вручил руководитель Администрации Главы РБ Александр Сидякин.
Сидякин выразил признательность волонтерам, работающим с врачами и помогающим нуждающимся. Центр «Наша забота» республиканского отделения партии «Единая Россия» объединил более 5 000 волонтеров.
35-летний Радик Асфандияров являлся сотрудником ООО «Башкирэнерго» и был членом «Молодой гвардии «Единой России». Он совершил свыше 100 выездов к амбулаторным больным по доставке лекарств и продуктов питания. У мужчины остались двое несовершеннолетних детей.