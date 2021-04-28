Волонтера из Башкирии посмертно наградили орденом Пирогова по указу Владимира Путина

Сегодня, 28 апреля, по указу Владимира Путина посмертно наградили орденом Пирогова волонтера из Чишминского района Башкирии Радика Асфандиярова. Награду супруге волонтера вручил руководитель Администрации Главы РБ Александр Сидякин.

Фото №1 - Волонтера из Башкирии посмертно наградили орденом Пирогова по указу Владимира Путина

Сидякин выразил признательность волонтерам, работающим с врачами и помогающим нуждающимся. Центр «Наша забота» республиканского отделения партии «Единая Россия» объединил более 5 000 волонтеров.

К сожалению, несмотря на принимаемые меры, один из наших волонтёров Радик Асфандияров 17 марта скончался от последствий коронавирусной инфекции. От имени руководства республики выражаю родным и близким глубокие соболезнования.

Александр Сидякин, руководитель Администрации Главы Башкортостана

35-летний Радик Асфандияров являлся сотрудником ООО «Башкирэнерго» и был членом «Молодой гвардии «Единой России». Он совершил свыше 100 выездов к амбулаторным больным по доставке лекарств и продуктов питания. У мужчины остались двое несовершеннолетних детей.

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