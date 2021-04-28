Вдова волонтера из Уфы, погибшего от коронавируса: «Он был бы рад получить эту награду»

В Уфе посмертно наградили волонтера, умершего от коронавируса. Церемония прошла сегодня в правительстве республики. Орден Пирогова вручили супруге погибшего Радика Асфандиярова из Чишминского района, который с самого начала пандемии работал в штабе «Единой России» «Наша забота».
Мужчина развозил продукты и лекарства нуждающимся, совмещая свою добровольческую деятельность с работой и семейными делами. В феврале волонтер заболел коронавирусом, а в марте умер. У Радика остались двое несовершеннолетних детей. Указ о награждении подписал президент страны.
Сегодня также наградили врачей скорой помощи в честь их профессионального праздника, который учредили в прошлом году. Медикам вручили медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и медаль Луки Крымского, также учрежденной в прошлом году. Кроме того, заведующий отделением анестезиологии-реанимации Белебеевской районной больницы получил звание заслуженного врача России.