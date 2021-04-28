Вдова волонтера из Уфы, погибшего от коронавируса: «Он был бы рад получить эту награду»

Думаю, он был бы рад получить эту награду. Очень тяжело, мы до сих пор не можем в себя прийти после такого. Это очень большая утрата для нашей семьи. Мы вообще не боялись этой болезни, думали, что раз мы молодые, нас это вообще никогда не коснется.

Любовь Асфандиярова, вдова Радика Асфандиярова