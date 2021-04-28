Вдова волонтера из Уфы, погибшего от коронавируса: «Он был бы рад получить эту награду»

В Уфе посмертно наградили волонтера, умершего от коронавируса. Церемония прошла сегодня в правительстве республики. Орден Пирогова вручили супруге погибшего Радика Асфандиярова из Чишминского района, который с самого начала пандемии работал в штабе «Единой России» «Наша забота».

Мужчина развозил продукты и лекарства нуждающимся, совмещая свою добровольческую деятельность с работой и семейными делами. В феврале волонтер заболел коронавирусом, а в марте умер. У Радика остались двое несовершеннолетних детей. Указ о награждении подписал президент страны.

Фото №1 - Вдова волонтера из Уфы, погибшего от коронавируса: «Он был бы рад получить эту награду»

Думаю, он был бы рад получить эту награду. Очень тяжело, мы до сих пор не можем в себя прийти после такого. Это очень большая утрата для нашей семьи. Мы вообще не боялись этой болезни, думали, что раз мы молодые, нас это вообще никогда не коснется.

Любовь Асфандиярова, вдова Радика Асфандиярова

Сегодня также наградили врачей скорой помощи в честь их профессионального праздника, который учредили в прошлом году. Медикам вручили медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и медаль Луки Крымского, также учрежденной в прошлом году. Кроме того, заведующий отделением анестезиологии-реанимации Белебеевской районной больницы получил звание заслуженного врача России.

Фото №2 - Вдова волонтера из Уфы, погибшего от коронавируса: «Он был бы рад получить эту награду»

У нас в республике за 2020 год 2 миллиона вызовов зарегистрировано с разными обращениями. Представляете, это сотни тысяч спасенных жизней.

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