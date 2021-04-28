Стало известно, почему мать из Башкирии морила голодом родную дочь

Двухгодовалая девочка чуть не умерла от голода, пока мать гуляла. Полицейские возбудили уголовное дело, женщину лишили родительских прав. Жуткая история произошла в Салавате.
Кто бы мог подумать, что в этой пятиэтажке в центре Салавата от голода умирает двухгодовалая малышка. Пока мама на вечеринках, девочка одна. По версии правоохранителей, Мария, мать ребенка, запирала ее в дальней комнате, поэтому плача не было слышно. Однако в один из дней малютке всё-таки удалось подойти к входной двери. Как только крики услышали соседи, они вызвали полицию.
Как сообщают полицейские, их встретила истощенная девочка с полным подгузником и засохшими губами, которая очень хотела пить. Вот фотографии, которые правоохранители сделали из этой квартиры. Двухгодовалая Вика сейчас находится в больнице.
Мария на связь с нами так и не вышла. Ее знакомые подтвердили: девушка действительно уходит в загулы. Вику она родила в 17, тогда и прервала и отношения со своей матерью. Со слов знакомых семьи, отец ребенка сейчас находится в армии, а сама горе-мать живет у своего нового приятеля.
Мать лишили родительских прав. Она пыталась их восстановить, ходила даже в центр поддержки семьи, работала с психологами, но борьба за ребенка продолжалась недолго.
Девочка, скорее всего, отправится в детский дом, ведь Мария сама лишила ее отца родительских прав еще в прошлом году. Сейчас в отношении девушки возбуждено уголовное дело по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка».
Сейчас за состоянием маленькой Вики следят врачи. У девочки диагностировали острый бронхит, истощение, обезвоживание и дефицит массы тела. Малышка пережила настолько сильный стресс, что при полной темноте начинается биться головой об окружающие предметы. К счастью, девочка поправляется, но некоторые болезни останутся с ней уже на всю жизнь.