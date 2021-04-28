В Башкирии медики скорой получили 150 тысяч рублей страховых выплат

В республике в рамках программы страхования бригад скорой помощи выплатили 150 тысяч рублей. Речь идёт только о производственных травмах вследствие нападения пациента или несчастного случая.
Слов благодарности от такого пациента фельдшер, конечно, не услышал. На вызовы работники скорой помощи часто едут, что называется, вслепую. Кто на самом деле ждёт по адресу, наверняка не всегда известно. В тот раз, к счастью, обошлось без жертв. Не только экстремальные, травмы на работе у сотрудников неотложки часто и бытовые. Усталость, спешка, тяжёлое оборудование.
Мужчина получил выплату в размере 12 с половиной тысяч рублей. В Башкортостане отраслевой профсоюз в сентябре прошлого года запустил программу страхования бригад скорой помощи. Выплачено уже около 150 тысяч рублей. Помощь профсоюза получили сотрудники выездных бригад из Уфы, Салавата, Сибая и Караидели. Проект касается только производственным травм, по словам специалистов, инфицирование в перечень не входит.
Больше 2,5 тысяч сотрудников получили профсоюзные сертификаты. При ушибах, микротравмах размер компенсации 5000 рублей, при лёгких травмах – от 10 до 15 тысяч, при наступлении инвалидности сотрудникам выплачивают до 80 тысяч рублей.
Участники программы – это члены профсоюза. Они могли рассчитывать на материальную помощь и раньше, но сумма была меньше – до 11 тысяч рублей. Деньги выделяются из бюджета комитета, который формируется за счёт взносов.
По официальным данным, в республике ежегодно происходит около 30 несчастных случаев с работниками скорой помощи. Сколько микротравм в спешке спасти жизни получают фельдшеры, неизвестно.
Программа страхования бригад скорой помощи от производственных травм – это первый подобный опыт в стране. В будущем собираются расширять список участников проекта: возможно, включат фельдшеров ФАПов и участковых врачей. Сейчас стоит только вопрос: где взять дополнительные средства?