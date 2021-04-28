Глава Росприроднадзора оценила экологическую обстановку в крупных промцентрах Башкирии

Этот пример не единичный в России, но здесь он ярчайший, потому что это производство не таит в себе никаких технологических новшеств. Мы взяли у природы и всё, только взяли. Если мы будем так себя вести, ничего хорошего не останется ни нам, не нашим детям.

Светлана Радионова, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования