Глава Росприроднадзора оценила экологическую обстановку в крупных промцентрах Башкирии

«Приехала, чтобы исправить ситуацию». С таким заявлением выступила руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова по прибытии в Башкортостан. Она посетила «Газпром нефтехим Салават» и «Башкирскую содовую компанию». В делегацию вошли руководитель администрации Главы Башкортостана Александр Сидякин и премьер-министр правительства республики Андрей Назаров.
С осмотра одной из двух автоматических станций контроля загрязнения атмосферы началась рабочая поездка в Салават. По словам главы Росприроднадзора Светланы Радионовой, одно дело – увидеть загрязнение, и совсем другое – реагировать на это и исправлять ситуацию. Затем она процитировала президента России Владимира Путина: «Вопросы экологии – в приоритете». Этому будет уделено серьезное внимание резидентов особой экономической зоны «Алга».
Это очистные сооружения предприятия «Газпром нефтехим Салават», которые действуют с 1954 года. Они принимают стоки нефтехимического комплекса и системы ЖКХ Салавата, а также предприятий Салавата и Ишимбая. На первые два этапа реконструкции в общей сложности направят 11,1 млрд рублей. Завершить их планируют до конца 2022 года. Делегация посетила также «Башкирскую содовую компанию». Долгое время предприятие не вкладывало средств в повышение экологичности производства. Теперь это направление будет развиваться под жёстким государственным контролем.
Уже во время совещания в администрации Стерлитамака Светлана Радионова порекомендовала директорам некоторых крупных химзаводов республики отвести главных штатных экологов предприятий к окулисту, если они не видят экологических проблем. Вопросы смогли задать и активисты общественного движения «Стерлитамак, дыши», которые и пригласили руководителя Росприроднадзора в Башкортостан.
Глава Росприроднадзора в Башкортостане с двухдневным визитом. Программа включает как встречи с общественниками, так и непосредственно посещение предприятий. Также Светлана Радионова приняла приглашение промышленников приехать еще раз в конце года, чтобы иметь возможность в динамике оценить, как обстоят дела с экологией.