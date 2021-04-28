Глава Росприроднадзора оценила экологическую обстановку в крупных промцентрах Башкирии

«Приехала, чтобы исправить ситуацию». С таким заявлением выступила руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова по прибытии в Башкортостан. Она посетила «Газпром нефтехим Салават» и «Башкирскую содовую компанию». В делегацию вошли руководитель администрации Главы Башкортостана Александр Сидякин и премьер-министр правительства республики Андрей Назаров.

С осмотра одной из двух автоматических станций контроля загрязнения атмосферы началась рабочая поездка в Салават. По словам главы Росприроднадзора Светланы Радионовой,  одно дело – увидеть загрязнение, и совсем другое – реагировать на это и исправлять ситуацию. Затем она процитировала президента России Владимира Путина: «Вопросы экологии – в приоритете». Этому будет уделено серьезное внимание резидентов особой экономической зоны «Алга».

Мы считаем, что подход должен быть взвешенный. Мы будем рекомендовать сделать сводный расчет добровольно, сделать систему квотирования и посмотреть предельно допустимый вклад каждого предприятия.

Светлана Радионова, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования
Фото №1 - Глава Росприроднадзора оценила экологическую обстановку в крупных промцентрах Башкирии

Нас интересует баланс между промышленным развитием этого региона и воздействием на экологию. В зоне «Алга» у нас есть возможность соблюсти этот баланс, но есть и над чем работать.

Андрей Назаров, премьер-министр правительства Республики Башкортостан

Это очистные сооружения предприятия «Газпром нефтехим Салават», которые действуют с 1954 года. Они принимают стоки нефтехимического комплекса и системы ЖКХ Салавата, а также предприятий Салавата и Ишимбая. На первые два этапа реконструкции в общей сложности направят 11,1 млрд рублей. Завершить их планируют до конца 2022 года. Делегация посетила также «Башкирскую содовую компанию». Долгое время предприятие не вкладывало средств в повышение экологичности производства. Теперь это направление будет развиваться под жёстким государственным контролем.

Фото №2 - Глава Росприроднадзора оценила экологическую обстановку в крупных промцентрах Башкирии
Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии

Этот пример не единичный в России, но здесь он ярчайший, потому что это производство не таит в себе никаких технологических новшеств. Мы взяли у природы и всё, только взяли. Если мы будем так себя вести, ничего хорошего не останется ни нам, не нашим детям.

Светлана Радионова, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования

Уже во время совещания в администрации Стерлитамака Светлана Радионова порекомендовала директорам некоторых крупных химзаводов республики отвести главных штатных экологов предприятий к окулисту, если они не видят экологических проблем. Вопросы смогли задать и активисты общественного движения «Стерлитамак, дыши», которые и пригласили руководителя Росприроднадзора в Башкортостан.

Глава Росприроднадзора в Башкортостане с двухдневным визитом. Программа включает как встречи с общественниками, так и непосредственно посещение предприятий. Также Светлана Радионова приняла приглашение промышленников приехать еще раз в конце года, чтобы иметь возможность в динамике оценить, как обстоят дела с экологией.

Пенальти