В Уфе прошла конференция «Лига молодых офтальмологов»

В Уфимском институте глазных болезней рассказали о способах лечения редких недугов. Свои доклады специалисты презентовали на конференции молодых офтальмологов. В нашей стране она прошла впервые и охватила не только Россию, но и страны СНГ и зарубежья. Врачи со всего мира поделились друг с другом профессиональным опытом.

Пульт управления – как джойстик игровой консоли. Окуляр микроскопа – как VR-очки. Врач словно проникает в другой мир, проходит уровень за уровнем, но счет идет не на виртуальные жизни, а на реальное человеческое здоровье.

Глаз человека – один из самых уязвимых и чувствительных органов. И страх перед операцией у пациента объясним. Но в руках специалиста сложная инновационная техника позволяет вылечить самые, на первый взгляд, тяжелые болезни, а порой даже совершить настоящее чудо – вернуть человеку зрение.

Работа в операционной начинается в 8:30 и не останавливается ни на секунду. Каждый медицинский работник – часть большого конвейера. На одного хирурга в день приходиться от 7 пациентов и больше.

Впервые в этом году Институт глазных болезней провел конференцию для молодых специалистов. Одним из участников стал Тимур Халимов, он занимается витреоретинальной хирургией. С помощью нее восстанавливают структуру глазного яблока – отслойку и разрывы сетчатки.

На конференции «Лига молодых офтальмологов» специалисты со всей России, стран СНГ и зарубежья выступили со своими докладами в онлайн-формате и поделились опытом работы.