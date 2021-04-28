В Уфе появился памятник заслуженному тележурналисту Башкирии Булату Уразбаеву

Работник печати и массовой информации республики Булат Уразбаев ушел из жизни в сентябре 2011 года, накануне премьеры своего нового проекта «Наши годы» на телеканале БСТ. Мемориальную доску установили на улице Пушкина на доме, где жил Булат Уразбаев. На открытие памятника пришли коллеги, друзья и семья журналиста.

Булат был журналистом от Бога, он тексты никогда не писал, он их всегда надиктовывал на монтаже.

Светлана Мушкина, заслуженный работник культуры Республики Башкортостан, редактор ГУП ТРК «Башкортостан»
Фото №1 - В Уфе появился памятник заслуженному тележурналисту Башкирии Булату Уразбаеву

Булат Уразбаев был лауреатом и победителем всесоюзных, всероссийских и республиканских конкурсов журналистов, обладателем «Берестяного свитка» за победу в конкурсе «Экология России». Работал в комиссии Верховного Совета СССР по вопросам экологии и рациональному использованию природных ресурсов, был депутатом первого созыва Госсобрания.

Мы были с ним единомышленниками, активистами, и вот на фоне схожего менталитета мы и сдружились. Я был знаком с его семьей, его жена нас часто ужином угощала.

Зуфар Еникеев, председатель Конституционного суда Республики Башкортостан
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