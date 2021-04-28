Молодежка «Уфы» вничью сыграла с московским «Динамо»

«Уфа-молодежная» сегодня дома сыграла против московского «Динамо». Хозяева занимают вторую строчку во второй группе молодежного первенства, «Динамо» располагается на третьем месте. В первом тайме уфимцы имели несколько хороших моментов, чтобы открыть счет, но голкипер соперников сыграл уверенно и не позволил подопечным Альберта Лукманова забить.