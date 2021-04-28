Молодежка «Уфы» вничью сыграла с московским «Динамо»

«Уфа-молодежная» сегодня дома сыграла против московского «Динамо». Хозяева занимают вторую строчку во второй группе молодежного первенства, «Динамо» располагается на третьем месте. В первом тайме уфимцы имели несколько хороших моментов, чтобы открыть счет, но голкипер соперников сыграл уверенно и не позволил подопечным Альберта Лукманова забить.

Во втором отрезке игры гости перехватили инициативу, и в свою очередь вратарь хозяев Иван Кукушкин сыграл надежно. 0:0 – соперники сохранили лидирующие позиции. Следующий матч «Уфа-молодежная» проведет на выезде против волгоградского «Ротора».

Фото №1 - Молодежка «Уфы» вничью сыграла с московским «Динамо»

Они приехали за 3 очками, и мы тоже хотели взять три очка, поэтому такая игра. Не получилась реализация, остальное все получилось.

Никита Белоусов, полузащитник молодежной команды ФК «Уфа»
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