Спрятал тело в сарае: в Башкирии мужчина жестоко убил инвалида-колясочника

36-летний житель Благовещенска жестоко расправился с 57-летним инвалидом-колясочником. Накануне суд вынес ему приговор. Подробности произошедшего рассказали в пресс-службе СУ СКР РБ.
Трагедия произошла 4 марта прошлого года. В тот день между находящимися в нетрезвом состоянии подсудимым и отцом его сожительницы произошел конфликт, в ходе которого злоумышленник схватил нож и ударил им инвалида в голову и шею. От полученных травм несчастный скончался на месте.
Кроме того, подсудимый в ноябре 2019 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры со своим знакомым ударил его ножом, попав в область глаза, в результате потерпевший потерял зрение на 1 глаз.
Свою вину подсудимый признал. Суд приговорил его к 17 годам лишения свободы. Отбывать наказание мужчина будет в исправительной колонии строгого режима.