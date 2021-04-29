Спрятал тело в сарае: в Башкирии мужчина жестоко убил инвалида-колясочника

Дочь потерпевшего, вернувшись домой вместе со своим знакомым, обнаружила тело отца, но решила не пока сообщать о случившимся в полицию, а ее знакомый перенес тело в сарай их дома, сказав, что сам потом сообщит в полицию. Спустя 10 дней он обратился к правоохранителям и рассказал о совершенном преступлении. В ходе осмотра места происшествия тело потерпевшего было обнаружено на том же месте в сарае.

пресс-служба МВД Башкирии