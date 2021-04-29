Спрятал тело в сарае: в Башкирии мужчина жестоко убил инвалида-колясочника

36-летний житель Благовещенска жестоко расправился с 57-летним инвалидом-колясочником. Накануне суд вынес ему приговор. Подробности произошедшего рассказали в пресс-службе СУ СКР РБ.

Фото №1 - Спрятал тело в сарае: в Башкирии мужчина жестоко убил инвалида-колясочника

Трагедия произошла 4 марта прошлого года. В тот день между находящимися в нетрезвом состоянии подсудимым и отцом его сожительницы произошел конфликт, в ходе которого злоумышленник схватил нож и ударил им инвалида в голову и шею. От полученных травм несчастный скончался на месте.

Дочь потерпевшего, вернувшись домой вместе со своим знакомым, обнаружила тело отца, но решила не пока сообщать о случившимся в полицию, а ее знакомый перенес тело в сарай их дома, сказав, что сам потом сообщит в полицию. Спустя 10 дней он обратился к правоохранителям и рассказал о совершенном преступлении. В ходе осмотра места происшествия тело потерпевшего было обнаружено на том же месте в сарае.

пресс-служба МВД Башкирии

Кроме того, подсудимый в ноябре 2019 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры со своим знакомым ударил его ножом, попав в область глаза, в результате потерпевший потерял зрение на 1 глаз.

Свою вину подсудимый признал. Суд приговорил его к 17 годам лишения свободы. Отбывать наказание мужчина будет в исправительной колонии строгого режима.

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